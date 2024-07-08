Умер известный украинский тренер по волейболу Сергей Коваленко

Понедельник, 8 июля, стал трагическим днем для спортивного сообщества Украины. В Черновцах неожиданно ушел из жизни главный тренер харьковской Юракадемии Сергей Коваленко.

Известному наставнику было всего 45 лет. Он также в течение долгого времени параллельно возглавлял студенческую сборную Украины.

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Большая потеря для украинского волейбола

Во время профессиональной игровой карьеры Сергей Коваленко был универсалом. Он выступал за харьковские Юракадемию (1999-2005 годы) и Локомотив (2006-2008 годы).

В сезоне-2006/2007 становился чемпионом Украины. Также трижды завоевывал "серебро" и четыре раза "бронзу" в национальном чемпионате, а еще трижды триумфовал в Кубке Украины

На международной арене Коваленко выигрывал "золото" чемпионата Европы среди студенческих команд. Причина смерти его не сообщается.

Все волейбольное сообщество глубоко скорбит по поводу потери специалиста и замечательного коллеги. Этот человек навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким Сергея Владимировича. Пусть покоится с миром. Вечная память, тренер,

– выразили соболезнования на странице ПВЛУ.

Отметим, что Юракадемию Сергей Коваленко возглавлял с 2019 года. Под его руководством команда дважды завоевывала "бронзу" в чемпионате Украины.