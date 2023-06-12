Утром 12 июня стало известно, что в миланской больнице "Сан-Раффаэле" ушел из жизни бывший премьер-министр и экспрезидент Милана Сильвио Берлускони. 24 Канал вспомянул главные победы и скандалы итальянца, биография которого наводит на аналогию с украинскими владельцами клубов.

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Как Милан помог Берлускони сделать политическую карьеру

Сильвио Берлускони родился в небогатой семье, но благодаря предпринимательскому характеру довольно быстро разбогател благодаря строительному бизнесу и медиаимперии. Следующим шагом успешного миллиардера стала покупка некогда успешного клуба, переживавшего не лучшие времена. В начале 1980-х Милан был понижен в Серию В из-за скандала со ставками. Спасать клуб взялся Берлускони.

20 февраля 1986 года медиамагнат приобрел у Джузеппе Фарины Милан за сумму эквивалентную 13,4 миллиона евро. Берлускони не жалел денег на свою любимую игрушку, покупая звезд первой величины. Благодаря трио звездам сборной Нидерландов Марко Ван Бастена, Рууда Гуллита и Франка Райкарда Милан вернулся на европейский Олимп.

Триумф звездного Милана в Кубке чемпионов / ФК Милан

Во время "эпохи Берлускони" клуб завоевал 28 трофеев, в том числе 8 титулов чемпиона Серии А, 5 раз становился победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Межконтинентальный кубок. У себя в Италии Сильвио Берлускони собрал больше титулов, чем любой другой обладатель футбольного клуба.

Берлускони с кубком Лиги чемпионов / ФК Милан

Болельщики Милана обожали миллиардера, который не жалел денег ради больших побед. Благодаря большой популярности Берлускони решил уйти в политику. Однако это сыграло с ним злую шутку.

Его клуб часто обвиняли, что победы он одерживает благодаря политическому влиянию Берлускони. В 2008 году итальянец, в то время занимавший пост премьер-министра Италии вынужден был покинуть кресло президента Милана. Это произошло после введения закона, запрещающего премьер-министру страны занимать другие руководящие должности в частных компаниях или клубах. Однако Берлускони продолжал владеть клубом, уже отождествлявшимся с его именем.

В последние годы пребывания Берлускони в Милане финансовые дела клуба шли не лучшим образом. В бюджете "россонери" образовался дефицит, который составлял 180 миллионов. Чтобы спасти свое детище от обанкротившегося Берлускони в 2017 году продал его китайско-американскому холдингу.

Берлускони с трофеями / ФК Милан

Шевченко и яхта

В 1999 году Милан купил у киевского Динамо 21-летнего форварда Андрея Шевченко. Берлускони не пожалел отдать за величайшего таланта Украины 25 миллионов долларов. Украинец сразу стал одним из самых любимых футболистов президента "россонери".

Андрей Шевченко и Сильвио Берлускони

Тогдашний менеджер Милана, а ныне генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе, так вспоминал первую встречу Берлускони и Шевченко.

"Очень хорошо помню тот день, когда мы с Андреем приехали на виллу Берлускони. Первое, что сказал мне Сильвио: "Резо, ты посмотри, какой кристально чистый парень. Уверен, что он у нас сыграет. Буду рад, если в первом сезоне забьет хотя бы десять мячей.

Когда я перевел Андрею пожелания босса, он ответил: "Резо, скажи, что я убью два раза по десять". На это Берлускони улыбнулся и сказал: "Ну, если выйдет хотя бы 15, дам во время отпуска свою яхту для круиза по Средиземному морю…", – рассказывал Чохонелидзе.

Шевченко оправдал надежду президента и забил в первом сезоне 29 голов. Берлускони сдержал слово и предоставил Шеве 30-метровую яхту. Вместе с ним в морское путешествие отправились его партнеры по команде Паоло Мальдини, Массимо Амброзини и Алессандро Костакурта.

Шевченко с одноклубниками на отдыхе

Берлускони – кум Шевченко

Президент Милана устроил семейную жизнь украинской звезды. Именно Берлускони познакомил Андрея Шевченко с американской моделью Кристен Пазик, которая впоследствии стала его женой. В 2004 году у пары родился первенец – сын Джордан. На крестины Шевченко и Пазик пригласили премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Формально крестными Джордана стали родители Кристен, однако весь мир облетели фото малыша на руках Берлускони.

Сильвио Берлускони с маленьким Джорданом Шевченко

Дело в том, что католическая церковь запрещала Берлускони стать крестным отцом. Он расстался со своей предыдущей женой и женился во второй раз. Однако на церемонии роль крестного охотно исполнял именно премьер-министр Италии.

Берлусколи спас жизнь отцу Шевченко

Однако не только скандалами прославился Берлускони. Были в его жизни и благородные поступки. В начале 2000-х у отца Андрея Шевченко обострились серьезные проблемы со здоровьем. Ему понадобилась трансплантация сердца. Операцию, стоившую 100 тысяч долларов, оплатил владелец Милана. Операцию провели в 2001 году. Это позволили продлить жизнь Николаю Григорьевичу, умершему 5 марта 2016 года.

Проститутки для игроков Монцы

Продав главный клуб своей жизни Берлускони не собирался уходить из политики. Бывший премьер-министр Италии хорошо помнил, что любовь избирателей можно завоевать благодаря успехам команды. Поэтому он решил вернуться в футбол, приобретя в 2018 году скромную Монцу. В то время "бело-красные" выступали в третьем по силе дивизионе Италии. Благодаря Берлускони Монца стремительно проделала путь из Серии С в Серию А и в 2022 году провела первый матч в элите.

Команда стала грозой авторитетов, обыграв Интер, Наполи, Фиорентину и дважды Ювентус. Берлускони не был бы самим собой, если бы во главе Монцы не сделал скандального заявления. Во время рождественской вечеринки 86-летний ловелас пообещал своим футболистам привезти проституток, если они обыграют Милан и Ювентус.

Я мотивирую игроков. Теперь у вас есть матчи против Ювентуса, Милана и т.д.

Если вы выиграете в одной из этих больших команд, я отправлю в раздевалку автобус, полный проституток,

– заявил тогда Берлускони.

После огласки, а также из-за бывших сексуальных скандалов, Берлускони сообщил, что это была только шутка.

Как известно, у Берлускони было множество романов с моделями, танцовщицами и киноактрисами. На легендарных вечеринках, проходивших на его вилле близ Милана, всегда было много красавиц и секса. Однако это уже другая сторона жизни скандального миллиардера.

Сильвио Берлускони / ФК Милан