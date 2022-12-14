Бывший владелец итальянского Милана и сторонник кровавого диктатора Путина Сильвио Берлускони выступил с очередным скандальным заявлением. 86-летний президент Монцы решил разнообразить жизнь футболистов своей команды.
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Выступая на рождественской вечеринке перед игроками и тренерским штабом Монцы, Берлускони пообещал необычное вознаграждение за победы над Миланом и Ювентусом.
"Я мотивирую игроков. Теперь у вас есть матчи против Ювентуса, Милана и т.д.
Если вы выиграете у одной из этих великих команд, я отправлю в раздевалку автобус, полный проституток", – заявил Берлускони.
Отметим, что сезон 2022/23 Монца впервые за 110-летнюю историю клуба начала в Серии А. После 15 сыгранных матчей команда занимает 14 место в турнирной таблице. В 7 туре Монца в домашнем матче победила Ювентус со счетом 1:0.
Что касается самого Берлускони, то политик давно известен своей дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным и пророссийскими взглядами.
Скандальные заявления Берлускони по поводу войны в Украине
- В конце мая бывший итальянский премьер сказал, что Европа должна приложить усилия, чтобы Украина приняла требования Путина.
- Также Берлускони подверг критике Владимира Зеленского. Он уверяет, что президент Украины виновен в полномасштабной войне с Россией.
- Скандальный политик считает, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и будут предлагать только помощь в восстановлении.