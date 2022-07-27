Умер легендарный футболист Карпат Ростислав Поточняк

Футбольный мир утратил еще одну легенду. 26 июля перестало биться сердце Ростислава Поточняка, в прошлом поднявшего исторический трофей для львовских Карпат.

Львовский футбол потерял еще одну легенду

Легендарному бывшему футболисту "львов" было 74 года. Ростислав Поточняк был одним из тех, кто принес Карпатам историческую победу. В 1969 году львовский клуб впервые в клубной истории получил Кубок СССР.

Читайте также Воевал за Украину: чемпион ММА по Польше Валентек погиб после обстрела оккупантов на Донбассе

По информации Юрия Назаркевича, о дате и времени похорон бывшего футболиста будет сообщено несколько позже.

Львовский клуб выразил свои соболезнования семье бывшего футболиста.



Умер Ростислав Поточняк / Фото Карпат

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Ростислава Поточняка. Никогда не забудем замечательную игру легенды Карпат, которую он показывал во время футбольной карьеры.

Напомним, что в апреле 2020-го Ростислав Поточняк нуждался в помощи неравнодушных. Ветерану делали ценную операцию по замене тазобедренного сустава. После чего легенду ждала длительная и сложная реабилитация.

Главное о карьере Ростислава Поточняка