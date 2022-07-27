Львовский футбол потерял еще одну легенду

Легендарному бывшему футболисту "львов" было 74 года. Ростислав Поточняк был одним из тех, кто принес Карпатам историческую победу. В 1969 году львовский клуб впервые в клубной истории получил Кубок СССР.

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По информации Юрия Назаркевича, о дате и времени похорон бывшего футболиста будет сообщено несколько позже.

Львовский клуб выразил свои соболезнования семье бывшего футболиста.



Умер Ростислав Поточняк / Фото Карпат

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Ростислава Поточняка. Никогда не забудем замечательную игру легенды Карпат, которую он показывал во время футбольной карьеры.

Напомним, что в апреле 2020-го Ростислав Поточняк нуждался в помощи неравнодушных. Ветерану делали ценную операцию по замене тазобедренного сустава. После чего легенду ждала длительная и сложная реабилитация.

Главное о карьере Ростислава Поточняка