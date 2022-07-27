Львовский футбол потерял еще одну легенду Легендарному бывшему футболисту "львов" было 74 года. Ростислав Поточняк был одним из тех, кто принес Карпатам историческую победу. В 1969 году львовский клуб впервые в клубной истории получил Кубок СССР. Читайте такжеВоевал за Украину: чемпион ММА по Польше Валентек погиб после обстрела оккупантов на Донбассе По информации Юрия Назаркевича, о дате и времени похорон бывшего футболиста будет сообщено несколько позже. Львовский клуб выразил свои соболезнования семье бывшего футболиста. Умер Ростислав Поточняк / Фото Карпат Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Ростислава Поточняка. Никогда не забудем замечательную игру легенды Карпат, которую он показывал во время футбольной карьеры. Напомним, что в апреле 2020-го Ростислав Поточняк нуждался в помощи неравнодушных. Ветерану делали ценную операцию по замене тазобедренного сустава. После чего легенду ждала длительная и сложная реабилитация. Главное о карьере Ростислава Поточняка Ростислав Поточняк – питомец львовского футбола. Карпатам отдал 11 лет свои карьеры – выступал с 1966-го по 1977-й. За это время провел 338 матчей, в которых забил 6 голов. Обладатель Кубка СССР –1969. Выступал за молодежную и олимпийскую сборную СССР. В 1978 году перешёл в Металлист. За харьковский клуб играл в течение 5 лет – до 1983 года. Поточняк, окончивший в 1987-м карьеру профессионального футболиста, возглавлял львовские Карпаты, а также работал в СДЮШОР-4 и ДЮСШ Карпаты на должности инструктора-методиста.