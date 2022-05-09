Умер паралимпийский чемпион по плаванию Денис Дубров

В возрасте 33-х лет остановилось сердце титулованного паралимпийца по плаванию Дениса Дуброва. Причину смерти не сообщают.

Украина потеряла героя спортивного фронта

Печальное известие поступило 9 мая. Неожиданно для всех оборвалась жизнь одного из талантливых и титулованных пароходцев Украины – Дениса Дуброва.

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Причину смерти не сообщают. Федерация плавания родного города Дениса выразила соболезнования семье спортсмена. Ему было всего 33 года.

Что известно о Денисе Дубровом

В 2014 году завоевал весь набор наград на чемпионате Европы.

Чемпион и призер чемпионата мира в 2015 году.

Трехкратный чемпион (400 метров свободным стилем, 100 метров баттерфляем и 200 метров комплексным плаванием) и двукратный серебряный призер (100 метров брассом, эстафета 4х100 метров комплексным плаванием) чемпионата Европы-2016.

Дубров – действующий рекордсмен Украины на дистанции 200 м комплексным плаванием.

На Паралимпийских играх в 2016 году издал невероятный результат – восемь наград.

Орден "За заслуги" III степени получил после успешного выступления на Паралимпиаде-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро.

Тренировался в Днепровском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт".

Он выступал в классе S10, а затем S8 (поражение опорно-двигательного аппарата). К ней относятся спортсмены с ампутированными конечностями и имеющие церебральный паралич.

В Токио-2020 завоевал три медали. Он принес Украине "золото" на дистанции 200 м комплексным плаванием. А также две бронзовые медали на 100 метров баттерфляем и в мужской эстафете на 4х100 метров вольным стилем.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям спортивного героя Украины. Вечная память!

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Федерация плавания города Днепр, выражает глубокие соболезнования семье и близким и всему плавательному сообществу нашей страны. В возрасте 33 лет скончался известный украинский пловец, Денис Дубров. Чемпион и призер пожилых Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса. Чемпион, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы 2014. Двухкратный чемпион и бронзовый призер чемпионата мира 2015. Трехкратный чемпион и двукратный серебряный призер чемпионата Европы 2016. Действующий рекордсмен Украины на дистанции 200 комплексным плаванием. 2016 Денис, награжденный орденом "За заслуги" ||| степени.

(5355 5712 8459 6319 карта для поддержки семьи Дениса, Лиза Цицарова, родная сестра).