Україна втратила героя спортивного фронту

Сумна звістка надійшла 9 травня. Несподівано для усіх обірвалось життя одного з талановитих та титулованих параплавців України – Дениса Дуброва.

До теми Українець Дубров – триразовий призер Паралімпіади-2020 з плавання

Причину смерті не повідомляють. Федерація плавання рідного міста Дениса висловила співчуття родині спортсмена. Йому було лише 33 роки.

Що відомо про Дениса Дуброва

  • У 2014 році завоював увесь комплект нагород на чемпіонаті Європи.
  • Чемпіон та призер чемпіонату світу у 2015-му.
  • Триразовий чемпіон (400 метрів вільним стилем, 100 метрів батерфляєм та 200 метрів комплексним плаванням) та дворазовий срібний призер (100 метрів брасом, естафета 4х100 метрів комплексним плаванням) чемпіонату Європи-2016.
  • Дубров – чинний рекордсмен України на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.
  • На Паралімпійських іграх у 2016 році видав неймовірний результат – вісім нагород.
  • Орден "За заслуги" III ступеня отримав після успішного виступу на Паралімпіаді-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро.
  • Тренувався у Дніпровському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".
  • Він виступав у класі S10, а тоді S8 (ураження опорно-рухового апарату). До неї належать спортсмени з ампутованими кінцівками та ті, що мають церебральний параліч.
  • У Токіо-2020 завоював три медалі. Він приніс Україні "золото" на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. А також дві бронзові медалі на 100 метрів батерфляєм та у чоловічій естафеті на 4х100 метрів вільним стилем.

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