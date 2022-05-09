Україна втратила героя спортивного фронту
Сумна звістка надійшла 9 травня. Несподівано для усіх обірвалось життя одного з талановитих та титулованих параплавців України – Дениса Дуброва.
До теми Українець Дубров – триразовий призер Паралімпіади-2020 з плавання
Причину смерті не повідомляють. Федерація плавання рідного міста Дениса висловила співчуття родині спортсмена. Йому було лише 33 роки.
Що відомо про Дениса Дуброва
- У 2014 році завоював увесь комплект нагород на чемпіонаті Європи.
- Чемпіон та призер чемпіонату світу у 2015-му.
- Триразовий чемпіон (400 метрів вільним стилем, 100 метрів батерфляєм та 200 метрів комплексним плаванням) та дворазовий срібний призер (100 метрів брасом, естафета 4х100 метрів комплексним плаванням) чемпіонату Європи-2016.
- Дубров – чинний рекордсмен України на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.
- На Паралімпійських іграх у 2016 році видав неймовірний результат – вісім нагород.
- Орден "За заслуги" III ступеня отримав після успішного виступу на Паралімпіаді-2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро.
- Тренувався у Дніпровському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".
- Він виступав у класі S10, а тоді S8 (ураження опорно-рухового апарату). До неї належать спортсмени з ампутованими кінцівками та ті, що мають церебральний параліч.
- У Токіо-2020 завоював три медалі. Він приніс Україні "золото" на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. А також дві бронзові медалі на 100 метрів батерфляєм та у чоловічій естафеті на 4х100 метрів вільним стилем.
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