Умер Остап Савка – игрок Карпат, оформивший хет-трик в ворота московского Локомотива

В среду, 10 августа, перестало биться сердце легендарного карпатовца Остапа Савки. Бывшему футболисту было 75 лет.

Перестало биться сердце легенды "львов"

Украинский полузащитник отдал "львам" семь лет своей карьеры. Печальное известие об уходе в мир 11 августа известил официальный сайт львовских Карпат.

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Остап Савка навсегда вошел в клубную историю львовского клуба. Полузащитник остается единственным игроком, оформившим хет-трик в ворота московского Локомотива в Высшей лиге.

Что известно об Остапа Савке