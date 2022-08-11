Умер Остап Савка – игрок Карпат, оформивший хет-трик в ворота московского Локомотива
11 августа 2022 , 12:32Читати новину українською
Источник:сайт Карпат
В среду, 10 августа, перестало биться сердце легендарного карпатовца Остапа Савки. Бывшему футболисту было 75 лет.
Перестало биться сердце легенды "львов"
Украинский полузащитник отдал "львам" семь лет своей карьеры. Печальное известие об уходе в мир 11 августа известил официальный сайт львовских Карпат.
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Остап Савка навсегда вошел в клубную историю львовского клуба. Полузащитник остается единственным игроком, оформившим хет-трик в ворота московского Локомотива в Высшей лиге.
Что известно об Остапа Савке
- В 1970 перешел из донецкого Шахтера в Карпаты. За клуб из города Льва отыграл до 1977 года. Также выступал за родной Нефтяник (Дрогобыч).
- Спустя еще два года пополнил ряды никопольского Колосса.
- Один год отыграл за херсонскую Таврию, после чего в 1981 году повесил бутсы на гвоздь.
- С Карпатами и Шахтером становился полуфиналисток Кубка СССР (1968-м и 1972-м).
- В составе Карпат провел 9 сезонов. За это время отыграл 194 поединка, в которых забил 16 голов.
- После окончания карьеры остался в структуре "львов", работая тренером в СДЮШОР Карпат.