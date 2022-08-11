Умер Остап Савка – игрок Карпат, оформивший хет-трик в ворота московского Локомотива

11 августа 2022 , 12:32
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Источник:

сайт Карпат

В среду, 10 августа, перестало биться сердце легендарного карпатовца Остапа Савки. Бывшему футболисту было 75 лет.

Перестало биться сердце легенды "львов"

Украинский полузащитник отдал "львам" семь лет своей карьеры. Печальное известие об уходе в мир 11 августа известил официальный сайт львовских Карпат.

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Остап Савка навсегда вошел в клубную историю львовского клуба. Полузащитник остается единственным игроком, оформившим хет-трик в ворота московского Локомотива в Высшей лиге.

Что известно об Остапа Савке

  • В 1970 перешел из донецкого Шахтера в Карпаты. За клуб из города Льва отыграл до 1977 года. Также выступал за родной Нефтяник (Дрогобыч).
  • Спустя еще два года пополнил ряды никопольского Колосса.
  • Один год отыграл за херсонскую Таврию, после чего в 1981 году повесил бутсы на гвоздь.
  • С Карпатами и Шахтером становился полуфиналисток Кубка СССР (1968-м и 1972-м).
  • В составе Карпат провел 9 сезонов. За это время отыграл 194 поединка, в которых забил 16 голов.
  • После окончания карьеры остался в структуре "львов", работая тренером в СДЮШОР Карпат.
Автор: Софія Кулай