Перестало битись серце легенди "левів"
Український півзахисник віддав "левам" сім років своєї кар'єри. Сумну звістку про відхід в інший світ 11 серпня сповістив офіційний сайт львівських Карпат.
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Остап Савка назавжди увійшов у клубну історію львівського клубу. Півзахисник залишається єдиним гравцем, який оформив хет-трик у ворота московського Локомотива у Вищій лізі.
Що відомо про Остапа Савку
- У 1970-му перейшов із донецького Шахтаря у Карпати. За клуб із міста Лева відіграв до 1977-го року. Також виступав за рідний Нафтовик (Дрогобич).
- Ще через два роки поповнив ряди нікопольського Колоса.
- Один рік відіграв за херсонську Таврію, після чого у 1981-му році повішав бутси на цвях.
- Із Карпатами та Шахтарем ставав півфіналісток Кубка СРСР (1968-му та 1972-му роках).
- У складі Карпат провів 9 сезонів. За цей час відіграв 194 поєдинки, у яких забив 16 голів.
- Після закінчення кар'єри залишився у структурі "левів", працювавши тренером у СДЮШОР Карпат.