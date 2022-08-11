Перестало битись серце легенди "левів"

Український півзахисник віддав "левам" сім років своєї кар'єри. Сумну звістку про відхід в інший світ 11 серпня сповістив офіційний сайт львівських Карпат.

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Остап Савка назавжди увійшов у клубну історію львівського клубу. Півзахисник залишається єдиним гравцем, який оформив хет-трик у ворота московського Локомотива у Вищій лізі.

Що відомо про Остапа Савку