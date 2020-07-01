На 21 году оборвалась жизнь перспективного мексиканского боксера Хавьера Гонсалеса. Парень боролся с тяжелым недугом.

Печальную весть сообщило издание World Boxing News.

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Страшная болезнь

С лета 2019 года он боролся с онкологическим заболеванием. Свой последний поединок Гонсалес провел еще в апреле 2019 года в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

На профессиональном ринге мексиканец выиграл все свои 15 поединков, из них одержал 11 досрочных побед.

В любителях Хавьер Гонсалес провел в общей сложности 180 боев и трижды получал золото национального чемпионата. Выступать в профессионалы перешел раннем в возрасте 16 лет.

Ему пророчили чемпионское будущее в легком или суперлегком весе.

Всемирный совет бокса и его президент Маурисио Сулейман выступили с заявлением о печальной новости. В письме было указано, что Гонсалес покинул этот мир после смелой борьбы с раком в лимфатических узлах. Но Хавьер навсегда останется в истории бокса.