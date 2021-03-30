В это воскресенье, 28 марта, умер баскетбольный тренер женской команды Санкт-Пектербург-1 Виктор Королев. Он потерял сознание во время матча его команды на первенстве России.

Известно, что должна была пройти встреча за третье место между командами Санкт-Петербургом-1 и Москвой-3. Однако матч пришлось прервать уже на девятой минуте.

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Департамент РФБ по организации и проведению первенств России принял решение не доигрывать встречу. Финал юниорского турнира U-16 между сборными Самарской области и Москвы-1 также перенесен на неопределенный срок.

Что известно о Королеве

Виктор Королев работал в СШОР "Купчинский Олимп". Тренерскую карьеру он начал в 1990 году, возглавляя женскую сборную Петербурга.