В возрасте 93 лет реальный мир покинул Антонио Карбахаль. Его рекорд на чемпионате мира только смогли повторить Месси и Роналду.

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Пример для подражания

Антонио, более известный по прозвищу "Ла Тота", стал первым футболистом, добившимся подобного рекорда благодаря "долговечности". Карбахаль стал первым в истории игроком, попавшим в заявку на 5 чемпионатов мира и сыгравшим на них (1950, 1954, 1958, 1962 и 1966). народ не прошел мимо такого достижения мексиканца, а потому за это получил еще одно прозвище – Эль Синко Копас, что в переводе с испанского означает "Пять кубков".

Впоследствии рекорд Карбахаля смог повторить ряд легендарных футболистов, однако улучшить результат еще никому не удалось. В частности, до достижения Антонио добрались еще Лотарь Маттеус Джанлуиджи Буффон, Рафаэль Маркус, Андрес Гуардадо, Гильермо Очоа, Криштиану Роналду и Лионель Месси. Стоит отметить, что для последних 4 чемпионат мира-2022 в Катаре, как раз стал тем пятым Мундиалем, который помог футболистам попасть в когорту легендарных игроков.

Выступления мексиканца