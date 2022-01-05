Умер легендарный врач киевского "Динамо"

Киевский футбольный клуб сообщил в среду, 5 января, о смерти многолетнего врача Динамо Владимира Малюты. Легендарный специалист умер на 81-м году жизни.

Врач умер на 81-м году жизни

Президент клуба Игорь Суркис также выразил соболезнования.

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Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому Динамо, который без преувеличения в течение многих лет вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта,

– заявил Суркис.

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