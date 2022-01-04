Причины смерти не называются. В последнее время тренировал так называемую "сборную ЛНР".
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Что известно об Анатолии Куксове
Куксов – воспитанник луганской школы "Трудовые резервы". Всю футбольную карьеру он выступал за Зарю, в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. Также он дважды выходил в финал Кубка СССР вместе с командой из Луганска. В 1972 году Куксов стал бронзовым призером Олимпиады-1972 в Мюнхене в составе сборной Советского Союза.
В национальной сборной СССР в 1972 году сыграл 8 матчей.
Отметим, что после завершения карьеры Куксов дважды возглавлял Зарю (1990-1993, 1997), но весомых результатов достичь не удалось. Также работал с запорожским Металлургом, Азовцем, Авангардом и Горняком (оба клуба — из города Ровеньки) и луганским Коммунальником.
- В 2015 году Куксов возглавил так называемую "сборную ЛНР". Под его руководством команда провела 1 матч: 19 марта 2015 против Абхазии. Поединок завершился поражением со счетом 0:1.