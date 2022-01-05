Врач умер на 81-м году жизни

Президент клуба Игорь Суркис также выразил соболезнования.

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Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому Динамо, который без преувеличения в течение многих лет вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта,
– заявил Суркис.

Владимир Малюта: что известно о его деятельности

  • Малюта начал сотрудничать с Динамо в 1975 году. Он работал в команде более 40 лет. Три года назад его должность возглавил Андрей Шморгун.
  • В свое время он был врачом сборной Украины.
  • Однако Владимир Игоревич продолжал заниматься исследовательской работой и давал советы футболистам и коллегам в команде.
  • За время работы в медицине он запатентовал 15 открытий, написал пять книг.