Врач умер на 81-м году жизни
Президент клуба Игорь Суркис также выразил соболезнования.
Читайте также Умер лучший футболист в истории Зари и призер Олимпиады Анатолий Куксов
Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому Динамо, который без преувеличения в течение многих лет вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта,
– заявил Суркис.
Владимир Малюта: что известно о его деятельности
- Малюта начал сотрудничать с Динамо в 1975 году. Он работал в команде более 40 лет. Три года назад его должность возглавил Андрей Шморгун.
- В свое время он был врачом сборной Украины.
- Однако Владимир Игоревич продолжал заниматься исследовательской работой и давал советы футболистам и коллегам в команде.
- За время работы в медицине он запатентовал 15 открытий, написал пять книг.