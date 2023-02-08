Умер легендарный тренер сборной Хорватии, который с командой выигрывал бронзовые медали ЧМ

Футбольное сообщество Хорватии охватило горе. Их покинул легендарный специалист, добивавшийся со сборной Хорватии мировых высот.

На 87-м году жизни скончался Мирослав Блажевич, более известный как Чиро. Легендарный тренер умер в Загреби после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Коуч успел поработать с рядом клубов, с которыми выиграл немало титулов и со многими национальными сборными, но успеха добиться смог только с одной.

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История успеха с Хорватией

В 1990 году, с провозглашением независимости Хорватии, Чиро уже в третий раз приходит в загребское Динамо (которое теперь носило название Кроация). Блажевич занимал одновременно должности тренера и президента клуба. Под его руководством Кроация выиграла чемпиона и Кубок Хорватии. Но потом он покинул свой клуб, чтобы сосредоточиться на работе в национальной сборной Хорватии.

Блажевичу выпала честь помочь хорватам квалифицироваться первым в истории Евро-1996. Хорватия сенсационно заняла первое место в группе и вышла на Евро. Блажевич благодаря этому успеху получил некоторую международную популярность. Хорваты вышли в четвертьфинал своего первого международного туринра, однако главный успех ожидал сборную впереди.

В квалификации к чемпионату мира-1998 хорваты заняли второе место в отборочной группе. Таким образом, их ждал первый в истории плей-офф раунд, где они встретились со сборной Украины. "Картата" сборная обыграла "сине-желтых" и вышли на свой первый мундиаль. На ЧМ Хорватия создала одну из самых главных сенсаций, заняв на турнире третье место.

В групповой стадии Хорватия победила сборные Японии и Ямайки, позволив в третьем матче проиграть Аргентине в матче за первое место. В серии плей-офф команда прошла Румынию и Германию, но в пфифинале уступила французам. В матче за третье место хорваты одолели сборную Нидерландов и завоевали свои первые медали на ЧМ.

Дальнейшая его работа в хорватской сборной не была столь успешной. Команда провалила отборочный этап в Евро-2000. Впоследствии команда неудачно стартовала в квалификации к ЧМ-2022, после чего Чиро и подал в отставку.

Сборные, которые Чиро тренировал после Хорватии