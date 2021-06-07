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Володимир Ткаченко – справжня легенда

Ткаченко, будучи незрячим, провів більше 150 тисяч сеансів масажу і побував більш, ніж в 100 країнах.

У 2013 році ім'я Ткаченко було внесено до "Книги рекордів України", він виявився єдиною в країні людиною з обмеженими можливостями, яка на протязі 50 років пропрацювала в одному колективі.

Ткаченко народився в Чечні. Він став погано в бачити ще в дитинстві, тому змушений був читати за системою Брайля.

У 1963 році Ткаченко став працювати в Шахтарі, а через деякий час повністю втратив зір. Незважаючи на це, він навчився визначати гравців на дотик.