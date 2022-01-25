От имени клуба соболезнования родным и близким Павла Николаевича выразил президент киевского клуба Игорь Суркис.

К слову Умер легендарный врач киевского Динамо

"С чувством глубокой скорби встретил печальное известие о смерти Павла Николаевича Швыдкого. Выражаю искренние соболезнования его семье, близким и родным. Светлая память о Павле Николаевиче останется в наших сердцах навсегда", – сказал он.

Напомним, в начале января этого года в возрасте 81 года ушел из жизни Владимир Малюта, легендарный врач Динамо Киев.

Кто такой Павел Швыдкий

Павел Швыдкий начал работать в медицинской системе Динамо еще с 1980 года, где занимал должность массажиста первого состава. Также он работал и тренером-массажистом сборной Украины по футболу, готовил команду к чемпионату мира 2006 года. С 2008 года Павел работал физиотерапевтом основного состава Динамо.

Павел Швыдкий с золотым составом Динамо 80-х годов:



Павел Швыдкий (второй слева) / Фото ФК Динамо