Умер легендарный хоккеист Тони Эспозито

Рак унес жизнь легендарного хоккеиста Тони Эспозито. Бывшему голкиперу сборной Канады было 78 лет.

Хоккейный мир потерял еще одну звезду. Причиной смерти участника Суперсерии 1972 года Тони Эспозито стал рак поджелудочной железы.

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Что известно о Тони Эспозито

23 апреля легенда хоккея отпраздновал свой 78-й день рождения. Голкипер выступал в лучшей лиге мира НХЛ из далекого 1968 года. Большую часть своей карьеры отдал Чикаго Блэкхокс, за который выступал на протяжении 15 сезонов. Играл за сборные Канады и США.

В последующие годы Тони трижды избирали лучшим вратарем лиги (трофей везений). В общем провел 931 поединок в НХЛ, включая 45 игр плей-офф Кубка Стэнли.

Свою успешную карьеру завершил в 1984 году. А уже через четыре года в 1988 году вошел в Зал славы хоккея. Эспозито входит в топ-10 лучших голкиперов по количеству побед в истории НХЛ.