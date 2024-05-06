Был иконой родной страны: умер легендарный тренер Барселоны и сборной Аргентины

В воскресенье, 5 мая, перестало биться сердце легенды аргентинского футбола Луиса Сесара Менотти. Ему было 85 лет.

Он оставался внутри игры номер один в мире до последних дней своей жизни. Даже в таком почтенном возрасте специалист работал директором национальных сборных Аргентинской футбольной ассоциации.

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Огромная потеря для аргентинского футбола

Именно с "альбиселесте" Луис Сесар Менотти достиг наибольшего успеха в тренерской карьере и записал свое имя золотыми буквами в историю родной страны. Он был первым тренером, с которым сборная Аргентина завоевала титул чемпиона мира. Это произошло в 1978 году на домашнем мундиале.

Менотти возглавлял сборную и на ЧМ-1982, но повторить успех на турнире в Испании не удалось. Мундиаль начался через несколько дней после капитуляции Аргентины в Фолклендской войне, поэтому моральный дух команды был не на самом высоком уровне. Аргентинцы вышли во второй этап, но там потерпели два сокрушительных поражения от Италии и Бразилии и покинули турнир.

После этого Луис Сесар Менотти ушел с поста главного тренера сборной Аргентины и в 1983 году возглавил Барселону. С каталонцами он проработал чуть больше сезона и за это время успел выиграть три трофея – Кубок Испании, Кубок испанской лиги и Суперкубок Испании.

. Всего в течение тренерской карьеры Менотти возглавлял 16 различных команд, среди которых были, в частности, Атлетико, Сампдория и сборная Мексики.

Кроме вышеупомянутых титулов Луис Сесар Менотти выигрывал чемпионат Аргентины со скромным Ураканом, а также впервые в истории Аргентины выигрывал чемпионат мира с молодежной командой U-20. Завершил тренерскую карьеру в 2008 году.