Він залишався всередині гри номер один у світі до останніх днів свого життя. Навіть у такому поважному віці фахівець працював директором національних збірних Аргентинської футбольної асоціації.

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Величезна втрата для аргентинського футболу

Саме з "альбіселесте" Луїс Сеcар Менотті досягнув найбільшого успіху в тренерській кар'єрі та записав своє ім'я золотими літерами в історію рідної країни. Він був першим тренером, з яким збірна Аргентина здобула титул чемпіона світу. Це сталося у 1978 році на домашньому мундіалі.

Менотті очолював збірну й на ЧС-1982, але повторити успіх на турнірі в Іспанії не вдалося. Мундіаль розпочався через декілька днів після капітуляції Аргентини у Фолклендській війні, тож моральний дух команди був не на найвищому рівні. Аргентинці вийшли до другого етапу, але там зазнали двох нищівних поразок від Італії та Бразилії й залишили турнір.

Після цього Луїс Сеcар Менотті пішов з посади головного тренера збірної Аргентини та у 1983 році очолив Барселону. З каталонцями він пропрацював трішки більше сезону й за цей час встиг виграти три трофеї – Кубок Іспанії, Кубок іспанської ліги та Суперкубок Іспанії.

Довідка. Всього протягом тренерської кар'єри Менотті очолював 16 різних команд, серед яких були, зокрема, Атлетіко, Сампдорія та збірна Мексики.

Окрім вищезгаданих титулів Луїс Сеcар Менотті вигравав чемпіонат Аргентини зі скромним Ураканом, а також вперше в історії Аргентини вигравав чемпіонат світу з молодіжною командою U-20. Завершив тренерську кар'єру у 2008 році.