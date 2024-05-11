О смерти Сергея Савелия сообщили его родные. Легенде украинской спортивной журналистики было 68 лет, пишет 24 Канал.

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Легенда комментаторского цеха Украины

Сергей Савелий родился 24 сентября 1955 года в селе Кулажинцы Полтавской области. С детства увлекался спортом и занимался вольной борьбой. Был серебряным призером чемпионата Полтавщины в 1973 году.

В 1981 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Начиная с 1987 года, работал в спортивной редакции украинского телевидения.

Он впервые в истории независимой Украины провел прямой репортаж с открытия Олимпийских игр-1994 в Лиллехаммере. Сергей Савелий единственный из украинских телевизионщиков побывал на десяти Олимпийских играх с участием спортсменов независимой Украины. В общей сложности он работал комментатором на 12-ти Олимпиадах.

Именно Сергей Савелий комментировал первый матч чемпионата Украины: Черноморец – Карпаты (1992). Комментировал поединки киевского Динамо в успешном сезоне 1998/99.

Заслуженный журналист Украины также был членом президиума Ассоциации спортивной борьбы Украины. В 2016 году был награжден АСЖУ призом имени Игоря Заседы "За честь и достоинство в спортивной журналистике".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Савелия.