Про смерть Сергія Савелія повідомили його рідні. Легенді української спортивної журналістики було 68 років, пише 24 Канал.

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Легенда коментаторського цеху України

Сергій Савелій народився 24 вересня 1955 року у селі Кулажинці на Полтавщині. З дитинства захоплювався спортом та займався вільною боротьбою. Був срібним призером чемпіонату Полтавщини 1973 року.

У 1981 році закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Починаючи з 1987 року працював у спортивній редакції українського телебачення.

Він вперше в історії незалежної України провів прямий репортаж з відкриття Олімпійських ігор-1994 в Ліллехаммері. Сергій Савелій єдиний з українських телевізійників побував на десяти Олімпійських іграх за участю спортсменів незалежної України. Загалом він працював коментатором на 12-ти Олімпіадах.

Саме Сергій Савелій коментував перший матч чемпіонату України: Чорноморець – Карпати (1992). Коментував поєдинки київського Динамо у найуспішнішому сезоні 1998/99.

Заслужений журналіст України був також членом президії Асоціації спортивної боротьби України. У 2016 році був нагороджений АСЖУ призом імені Ігоря Засєди "За честь і достоїнство в спортивній журналістиці".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Савелія.