Футболіст провів у комі половину життя
Адамс відомий тим, що значну частину свого життя, на жаль, провів у комі. У 1981 році він завершив кар'єру футболіста. На той момент йому було 33 роки.
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Адамс впав у кому, коли йому було 34 роки. Нещасний випадок стався у 1982 році. Через помилку анестезіолога під час операції на коліні він впав у кому.
У день операції у Франції був страйк лікарів, внаслідок чого багато хто не вийшов на роботу. Анестезіолог одночасно займався вісьмома операціями й випадково переплутав дозу Адамсу.
Ситуацію ускладнювало те, що за Жан-П'єром стежив стажист, який не виправив помилку анестезіолога. Він не розпізнав погіршення стану футболіста.
За 39 років Жан-П'єр так і не прийшов до тями. За ним всі ці роки доглядала дружина Бернадетт.
Що відомо про Адамса
- Жан-П'єр Адамс народився у Дакарі (Сенегал) у 1948 році. Він зіграв 22 матчі за збірну Франції з 1972 до 1976 року.
- У збірній Франції він грав у центрі оборони з Маріусом Трезором з Марселя. Їх зв'язку називали "Чорною гвардією".
- Адамс провів 41 матч у складі ПСЖ, хоча більшу частину своєї кар'єри виступав за Ніццу. Жан-П'єр виступав за Нім та інші клуби.