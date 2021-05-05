За свою спортивную карьеру Георгий Прокопенко дважды выступал на Олимпийских играх – в 1960 году в Риме и 1964 году в Токио. Именно на втором турнире он стал серебряным призером в плавании на 200 метров брассом. Победителю австралийцу Йану О'Брайену он проиграл лишь 0,4 секунды. По легенде, перед финишем Прокопенко обернулся, чтобы взглянуть где соперник. Именно тогда О'Брайен его и опередил.

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Георгий Прокопенко родился 21 февраля 1937 года в городе Кобеляки Полтавской области. Во Львов он переехал в 1946 году.

Плаванием начал заниматься в 1951 году. В 1959 году окончил Львовский государственный университет физической культуры.

Шесть раз становился чемпионом СССР – в 1960, 1964 и 1965 годах в плавании на 200 метров, а в 1962, 1964, 1966 годах – в плавании на 100 метров.

В 1962 году стал чемпионом Европы в плавании на 200 метров брассом. В 1966 году стал двукратным чемпионом Европы – на 100 и 200 метрах брассом.

Четырехкратный рекордсмен мира. 11-разовый рекордсмен Европы.

Именно Прокопенко считается изобретателем современного вида техники плавания брассом с "поздним" вдохом.

Закончил выступления в большом спорте в 1971 году.

После окончания выступлений в большом спорте три года работал во львовском спортивном обществе "Динамо" директором школы плавания. Работал тренером, преподавателем в институте физкультуры, а затем более 30 лет – на кафедре физического воспитания Национального университета имени Ивана Франко.

Награжден медалями "За трудовую доблесть" и "Военную доблесть".