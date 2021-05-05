За свою спортивну кар'єру Георгій Прокопенко двічі виступав на Олімпійських іграх – у 1960 році в Римі та 1964 році в Токіо. Саме на другому турнірі він став срібним призером у плаванні на 200 метрів брасом. переможцю австралійцю Йану О'Брайєну він програв лише 0,4 секунди. За легендою, перед фінішем Прокопенко обернувся, щоб глянути де суперник. Саме тоді О'Брайєн його і випередив.

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Георгій Прокопенко народився 21 лютого 1937 року у місті Кобеляки Полтавської області. До Львова він перебрався у 1946 році.

Плаванням розпочав займатися у 1951 році. У 1959 році закінчив Львівський державний університет фізичної культури.

Шість разів ставав чемпіоном СРСР – у 1960, 1964 та 1965 роках у плаванні на 200 метрів, а у 1962, 1964, 1966 роках – у плаванні на 100 метрів.

У 1962 році став чемпіоном Європи в плаванні на 200 метрів брасом. У 1966 році став дворазовим чемпіоном Європи – на 100 та 200 метрах брасом.

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Саме Прокопенко вважається винахідником сучасного виду техніки плавання брасом із "пізнім" вдихом.

Закінчив виступи у великому спорті у 1971 році.

Після закінчення виступів у великому спорті три роки працював у львівському спортивному товаристві "Динамо" директором школи плавання. Працював тренером, викладачем в інституті фізкультури, а потім понад 30 років – на кафедрі фізичного виховання Національного університету імені Івана Франка.