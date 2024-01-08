Ушла из жизни целая эпоха: умер легендарный чемпион мира Франц Беккенбауэр

Мировое футбольное сообщество понесло тяжелую потерю. В возрасте 78 лет ушел жизни легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр.

В понедельник, 8 января, умер Франц Беккенбауэр – легенда немецкого и мирового футбола. О смерти выдающегося футболиста и тренера сообщила его семья.

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Икона мирового футбола

С глубокой печалью мы сообщаем, что мой муж и наш отец, Франц Беккенбауэр, мирно умер во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи,

– говорится в заявлении семьи Беккенбауэра.

Франц Беккенбауэр был одним из величайших игроков прошлого века. Болельщики называли его "Кайзер Франц", и всем было понятно, за что он получил такое прозвище.

Во время своей игровой карьеры дважды признавался футболистом года в Европе (1972, 1976 года). Был участником трех чемпионатов мира, суммарно сыграв за сборную ФРГ 103 матча. Капитан "Бундестима" выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972 года.

На клубном уровне вместе с Баварией трижды подряд выигрывал Кубок чемпионов (1974, 1975, 1976 года). В 1967 году стал обладателем Кубка УЕФА.

После завершения игровой карьеры Беккенбауэр возглавил сборную Германии. В этой должности выиграл чемпионат мира 1990 и стал вице-чемпионом мира (1986). Также возглавлял французский Марсель и родную Баварию.

В 1994 году стал президентом мюнхенской Баварии. В 2013 – 2024 годах являлся первым послом Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы".

Международная федерация футбольной истории и статистики поставила "Кайзер" на третье место среди сильнейших футболистов ХХ века (за Пеле и Йоханом Кройфом).