Умер двукратный олимпийский чемпион Владимир Голубничий

На 86-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Владимир Голубничий. Последние дни своей жизни он провел в больнице.

Умер Владимир Голубничий 16 августа в больнице. Последние несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти так и не удалось. Что было причиной смерти – пока неизвестно.

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Что известно про Владимира Голубничего

Первый мировой рекорд по спортивной ходьбе на 20 километров Владимир Голубничий установил, когда ему было 19 лет. В 1955 году он прошел эту дистанцию за 1:30:36 часов. Спустя четыре года он улучшил свой результат, вновь составив рекорд – 1:27:04 часов.

Дважды побеждал на Олимпийских играх в Риме-1960 и Мехико-1968.

Всего за карьеру он принимал участие в пяти Олимпийских играх, на четырех из которых выигрывал медали – в Риме-1960 и Мехико-1968 золото, в Мюнхене-1972 – серебро, а в Токио-1964 – бронзу.

Также среди его достижений – полный комплект наград чемпионата Европы: в 1962 году он получил бронзу, в 1966 – серебро, а в 1974 стал победителем турнира.

В 2012 году в числе 24 лучших легкоатлетов современности был избран членом Зала славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

О времени и месте прощания с Владимиром Голубничим будет сообщено позже.