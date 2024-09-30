В возрасте 58 лет умер легенда НБА Дикембе Мутомбо

Член Зала славы и легендарный баскетболист, Дикембе Мутомбо, умер в 58 лет. Его жизнь унесла тяжелая болезнь.

Последние несколько лет баскетболист боролся с тяжелым заболеванием. В 2022 году у него обнаружили опухоль головного мозга.

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Умер легенда НБА

Конголезский баскетболист провел в профессиональной лиге 18 сезонов. Он выступал за такие клубы как Денвер, Атланта, Филадельфия, Нью-Джерси Нетс, Нью-Йорк Никс и Хьюстон.

Четыре раза он был признан лучшим защитником НБА, в частности восемь раз соревновался в Матче всех звезд. Также получил титул "мастер блокшотов", ведь по этому показателю он занял второе место в лиге с общим количеством 3298.

В последние годы Дикембе Мутомбо занимался развитием медицины, образования и стремился улучшить социальные возможности жителей Конго.