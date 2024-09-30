Останні кілька років баскетболіст боровся з тяжким захворюванням. У 2022 році у нього виявили пухлину головного мозку.

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Помер легенда НБА

Конголезький баскетболіст провів професійній лізі 18 сезонів. Він виступав за такі клуби як Денвер, Атланта, Філадельфія, Нью-Джерсі Нетс, Нью-Йорк Нікс і Г'юстон.

Чотири рази він був визнаним найкращим захисником НБА, зокрема вісім разів змагався у Матчі всіх зірок. Також отримав титул "майстер блокшотів", адже за цим показником він посів друге місце в лізі із загальною кількістю 3298.

Останніми роками Дікембе Мутомбо займався розвитком медицини, освіти та прагнув покращити соціальні можливості жителів Конго.