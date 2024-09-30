По данным местной полиции экс-игрока ЮАР зарезали неизвестные. На момент смерти ему было 48 лет, об этом сообщает Idiski Time.

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Что известно об Элтоне Мейринге

Бывший форвард Южной Африки за свою карьеру играл во многих местных командах. Среди них Бафана Бафана, Мамелоди Сандаунс, Морока Суолоуз, Джомо Космос и Голден Аровс.

В составе сборной Мейринг сыграл всего 2 игры. После завершения профессиональной карьеры экс-футболист ЮАР продолжать играть за любительские команды.

Кроме этого, Элтон Мейринг в течение 10 лет тренировал местные молодежные команды.