Умер бывший полузащитник Шахтера Алексей Бахарев

Футбольная семья донецкого Шахтера понесла потери. На 46-м году жизни скончался бывший полузащитник "горняков" Алексей Бахарев.

Утрата в семье Шахтера

Печальное известие донецкий клуб сообщил 18 марта в своих соцсетях и официальном сайте. В последние годы Алексей Бахарев работал в структуре Академии Шахтера.

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Сердце бывшего футболиста и детского тренера остановилось на 46-м году жизни.



Умер Алексей Бахарев / Фото Шахтера

Карьера Алексея Бахарева

На протяжении своей футбольной карьеры играл в России и Украине. В родной стране известен по выступлениям в Шахтере.

Выступал за "горняков" с перерывами с 1998 по 2006 годы.

Всего провел в футболке донецкого клуба 177 матчей, забил 13 мячей, дважды выигрывал чемпионат Украины, а также трижды боролся за Кубок Украины.

Заканчивал карьеру в русском Факеле. Повешал бутсы на гвоздь в начале 2010-го.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Дмитрия, и всем украинцам, погибшим от рук рашистских войск.