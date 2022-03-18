Умер бывший полузащитник Шахтера Алексей Бахарев
18 марта 2022 , 14:40Читати новину українською
Источник:сайт Шахтера
Футбольная семья донецкого Шахтера понесла потери. На 46-м году жизни скончался бывший полузащитник "горняков" Алексей Бахарев.
Утрата в семье Шахтера
Печальное известие донецкий клуб сообщил 18 марта в своих соцсетях и официальном сайте. В последние годы Алексей Бахарев работал в структуре Академии Шахтера.
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Сердце бывшего футболиста и детского тренера остановилось на 46-м году жизни.
Умер Алексей Бахарев / Фото Шахтера
Карьера Алексея Бахарева
- На протяжении своей футбольной карьеры играл в России и Украине. В родной стране известен по выступлениям в Шахтере.
- Выступал за "горняков" с перерывами с 1998 по 2006 годы.
- Всего провел в футболке донецкого клуба 177 матчей, забил 13 мячей, дважды выигрывал чемпионат Украины, а также трижды боролся за Кубок Украины.
- Заканчивал карьеру в русском Факеле. Повешал бутсы на гвоздь в начале 2010-го.