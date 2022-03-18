Утрата в семье Шахтера

Печальное известие донецкий клуб сообщил 18 марта в своих соцсетях и официальном сайте. В последние годы Алексей Бахарев работал в структуре Академии Шахтера.

Читайте также От российской агрессии скончалась бабушка украинской легкоатлетки Ляховой

Сердце бывшего футболиста и детского тренера остановилось на 46-м году жизни.



Умер Алексей Бахарев / Фото Шахтера

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Дмитрия, и всем украинцам, погибшим от рук рашистских войск.

Карьера Алексея Бахарева