Футболист был в тяжелом состоянии
Не так давно Ковба оказался в реанимации: у него диагностировали коронавирус. Об этом рассказала его жена Надежда.
Стоит внимания Известный украинский призер Олимпиады умер в России
Сообщалось, что Ковба в тяжелом состоянии.
О смерти Ковбы сообщил российский клуб Крылья Советов. Бывший футболист россиян скончался в 42 года.
Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Футбольный клуб Крылья Советов приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами,
– говорится в сообщении клуба.
Что известно о Денисе Ковбе
- На заре карьеры Ковба выступал за Витебск II, после чего перешел в Локомотив-96. В 1998 году переехал в Украину, где играл за Звезду.
- В 2000 году перешел в Крылья Советов, где провел 12 лет. В 2009 – 2010 годах выступал в Чехии за Спарту Прагу. Впоследствии стал игроком украинской Александрии.
- В конце карьеры играл за российские Химки. За сборную Беларуси Ковба сыграл 36 матчей и забил 2 гола. В 2002 году провел 40 минут в товарищеском матче Беларусь – Украина (2:0).
- После карьеры футболиста возглавлял дублеров Витебска.