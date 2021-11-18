Футболист был в тяжелом состоянии

Не так давно Ковба оказался в реанимации: у него диагностировали коронавирус. Об этом рассказала его жена Надежда.

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Сообщалось, что Ковба в тяжелом состоянии.

О смерти Ковбы сообщил российский клуб Крылья Советов. Бывший футболист россиян скончался в 42 года.

Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Футбольный клуб Крылья Советов приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами,

– говорится в сообщении клуба.

Что известно о Денисе Ковбе