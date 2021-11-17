Бартенев был родом из Полтавы, выступал за клуб "Буревестник" из Киева. Впоследствии переехал в Москву.

Смотрите также Украина гарантировала себе медаль чемпионата мира по каратэ: Серегина попала в финал

"Леонид Владимирович всю свою жизнь посвятил легкой атлетике. Он сам был блестящим спортсменом, а позже стал не менее блестящим тренером", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.

Кто такой Леонид Бартенев

Бартенев дважды выигрывал серебряные олимпийские медали в эстафете 4х100 (1956, 1960). Также на его счету две "бронзы" чемпионатов Европы в той же дисциплине (1954, 1958).

После завершения спортивной карьеры Бартенев занялся тренерской деятельностью. Среди его учеников были чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов Европы Ирина Назарова, Галина Бухарина, Людмила Сторожкова и Надежда Ильина.