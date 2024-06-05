Смертельное столкновение с автомобилем: чемпион Шотландии по боксу погиб в результате ужасного ДТП

Ужасная весть прилетела из Шотландии. Отошел в вечность местный чемпион мира по боксу в полулегком весе Энди Тэм.

Вечером 30 мая известный боксер попал в ужасное ДТП. Его мотоцикл Kawasaki столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson в своем родном городе Камбернаулд.

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Смертельная авария

Энди Тэма доставили в больницу Университета королевы Елизаветы, что в Глазго. Его состояние было критическим. Медики несколько дней боролись за жизнь боксера. К сожалению, не удалось. Сердце спортсмена остановилось в возрасте 28 лет.

Сейчас продолжается расследование трагического ДТП.

Что известно об Энди Тема

В 2019 году начал свою карьеру в профессионалах. Через четыре года стал чемпионом Шотландии в полулегком весе, когда отправил в нокаут Джека Тернера в 6-м раунде андеркарда боя Рики Бернс – Вилли Лаймонд.

За 13 дней до ДТП Тем провел, как оказалось, свой последний в жизни поединок. В 10-раундовом бою шотландец проиграл по решению судей Джорджу Стюарту.