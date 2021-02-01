В пакистанском городе Карачи 30 января состоялся благотворительный вечер бокса. Один из поединков шоу завершился трагедией – умер боксер Аслам Хан.

Источник: tribune.com.pk

Местный боксер Аслам Хан скончался в воскресенье, 31-го января. Причиной смерти Хана стал нокаут, в который он был отправлен во время боя. Хан умер на 33-м году жизни.

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Врачи не спасли Хана

Боксер пропустил мощный удар от своего соперника Вали Хана и упал на канвас. Рефери боя начал считать до десяти, но пакистанец уже был без сознания.

Аслама Хана доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Смотрите видео нокаута, после которого умер Хан

Смерть боксера будут расследовать

По информации news.abplive.com происходит расследование инцидента. Организаторов боксерского вечера обвиняют в халатности.

В частности, сообщается, что они не обеспечили присутствие медиков возле ринга.