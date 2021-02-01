Фатальний нокаут: боксер помер після важкого удару – відео
У пакистанському місті Карачі 30 січня відбувся благодійний вечір боксу. Один з поєдинків шоу завершився трагедією – помер боксер Аслам Хан.
Джерело: tribune.com.pk
Місцевий боксер Аслам Хан помер у неділю, 31-го січня. Причиною смерті Хана став нокаут, у який він був відправлений під час бою. Хан помер на 33-у році життя.
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Лікарі не врятували Хана
Боксер пропустив потужний удар від свого суперника Валі Хана і впав на канвас. Рефері бою почав рахувати до десяти, але пакистанець вже був непритомним.
Аслама Хана доправили в лікарню, але врятувати йому життя не вдалося.
Дивіться відео нокауту, після якого помер Хан
Смерть боксера розслідуватимуть
За інформацією news.abplive.com, відбувається розслідування інциденту. Організаторів боксерського вечора звинувачують у недбалості.
Зокрема, повідомляється, що вони не забезпечили присутність медиків біля рингу.
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