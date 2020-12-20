Раптово помер боєць змішаних єдиноборств, який виступає у Bellator, Серджіо да Сілва. Боєць помер 19 грудня на 34-річному віці.

Інформацію про смерть американця підтвердив його друг, боєць UFC Джаред Гордон. Про це інформує Sherdog.

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Причину смерті приховують

Наразі не відомо, що стало причиною смерті да Сілви. Менеджери відмовилися назвати причину смерті через повагу до родини бійця.

Да Сілва відомий за виступами в Bellator і Cage Fury Fighting Championships. На рахунку бійця сім перемог і дев'ять поразок.

Останній бій уродженець Нью-Йорка провів у 2018 році. Він переміг Волтера Сміта-Котіто через дискваліфікацію.

Сумнівне минуле

У серпні 2017 року спортсмена визнали винним у пограбуванні. Однак да Сілві вдалося уникнути в'язниці.

Боєць опротестував обвинувальний вирок у суді.