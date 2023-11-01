Умер после падения в доме престарелых: трагические подробности смерти Бобби Чарльтона

Легенда футбола сэр Бобби Чарльтон последние месяцы жизни провел в доме престарелых, для людей страдающих деменцией. Несчастный случай стал причиной смерти культового футболиста Манчестер Юнайтед.

21 октября умер чемпион мира по футболу сэр Бобби Чарльтон. Одному из величайших футболистов Англии было 86 лет.

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Несчастный случай унес жизнь Бобби Чарльтона

В ходе расследования причин смерти Бобби Чарльтона стало известно, что легендарный футболист жил в доме престарелых, где ухаживают за больными деменцией. Расследование заключило, что англичанин умер в результате несчастного случая.

Чарльтон упал со стула при попытке подняться и ударился о подоконник, а затем о радиатор. Сотрудники дома престарелых осмотрели его тело и не увидели повреждений. Только потом они заметили отек на спине Чарльтона.

После этого легенду мирового футбола была доставили в больницу, где зафиксировали перелом ребер и пневмонию. Также стало известно, что Чарльтон в сентябре переболел COVID-19.

Медики приняли решение положить его на лечение. Спустя 5 дней легендарного футболиста не стало.

Персонал дома очень любил сэра Бобби, заботился о нем и поддерживал его, как и всех наших жителей,

– рассказала работница дома для престарелых.

Напомним, что в 2020 году у Бобби Чарльтона была диагностирована деменция. Эта тяжелая болезнь ускорила смерть легенды. После ухода Чарльтона последним из живых игроков из состава победителей чемпионата мира 1966 остался Джефф Херст.