В понедельник, 15 апреля, умер бывший футболист сборной ФРГ, чемпион мира-1974 Бернд Хельценбайн. Последние годы жизни он страдал от тяжелой болезни.

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Еще одна легенда отошла в вечность

О смерти Хельценбайна сообщила пресс-служба франкфуртского Айнтрахта. "Орлам" бывший футболист отдал большую часть игровой карьеры.

Наши мысли с его семьей в это тяжелое время. И несмотря на горе, которое мы все чувствуем, мы гордимся и благодарны за то, что Бернд посвятил столько своей жизни Айнтрахту,

– говорится в сообщении клуба.

В составе Айнтрахта Хельценбайн играл 14 лет, а впоследствии работал в клубе на различных должностях.

Биография Бернда Хельценбайна

Бернд Хельценбайн родился 9 марта 1946 года. В 1967 году дебютировал за Айнтрахт. За "орлов" Бернд забил 160 голов в 420 матчах. Его бомбардирский задел является клубным рекордом, который до сих пор не побит.

Вместе с Айнтрахтом Хельценбайн трижды выигрывал Кубок Германии (1974, 1975, 1981), а также выигрывал Кубок УЕФА (1979/80).

Справка. В сезоне 1974/75 Айтрахт встречался с киевским Динамо в рамках розыгрыша Кубка кубков. Тогда по итогу двух матчей 1/8 финала "бело-синие" обыграли немецкую команду (3:2, 2:1). В обоих поединках принимал участие Хельценбайн. Кстати, в этом сезоне динамовцы стали обладателями Кубка кубков.

После сезона 1980/81 Бернд покинул Айнтрахт и еще несколько лет играл за американские команды.

В составе сборной Германии Хельценбайн выигрывал ЧМ-1974 и стал серебряным призером Евро-1976. За "Бундестим" Бернд забил 5 голов в 40 матчах.

После завершения игровой карьеры работал скаутом, спортивным директором и вице-президентом родного Айнтрахта.