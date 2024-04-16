У понеділок, 15 квітня, помер колишній футболіст збірної ФРН, чемпіон світу-1974 Бернд Хельценбайн. Останні роки життя він страждав від важкої хвороби.

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Ще одна легенда відійшла у вічність

Про смерть Хельценбайна повідомила пресслужба франкфуртського Айнтрахта. "Орлам" колишній футболіст віддав більшу частину ігрової кар'єри.

Наші думки з його родиною в цей важкий час. І попри горе, яке ми всі відчуваємо, ми пишаємося і вдячні за те, що Бернд присвятив стільки свого життя Айнтрахту,

– йдеться у повідомленні клубу.

У складі Айнтрахта Хельценбайн грав 14 років, а згодом працював в клубі на різних посадах.

Біографія Бернда Хельценбайна

Бернд Хельценбайн народився 9 березня 1946 року. У 1967 році дебютував за Айнтрахт. За "орлів" Бернд забив 160 голів у 420 матчах. Його бомбардирський доробок є клубним рекордом, який досі не побитий.

Разом з Айнтрахтом Хельценбайн тричі вигравав Кубок Німеччини (1974, 1975, 1981), а також вигравав Кубок УЄФА (1979/80).

Довідка. У сезоні 1974/75 Айтрахт зустрічався з київським Динамо в рамках розіграшу Кубка кубків. Тоді з підсумком двох матчів 1/8 фіналу "біло-сині" обіграли німецьку команду (3:2, 2:1). В обох поєдинках брав участь Хельценбайн. До речі, у цьому сезоні динамівці стали володарями Кубка кубків.

Після сезону 1980/81 Бернд залишив Айнтрахт та ще кілька років пограв за американські команди.

У складі збірної Німеччини Хельценбайн вигравав ЧС-1974 та став срібним призером Євро-1976. За "Бундестім" Бернд забив 5 голів у 40 матчах.

Після завершення ігрової кар'єри працював скаутом, спортивним директором та віцепрезидентом рідного Айнтрахту.