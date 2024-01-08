Друг Украины с большим сердцем: Виталий Кличко отдал уважение Беккенбауэру
Источник:Виталий Кличко
Бывший чемпион мира по боксу и мэр столицы Виталий Кличко выразил соболезнования по поводу смерти легендарного Франца Беккенбауэра. Братья Кличко и "Кайзер Франц" были давними знакомыми.
В понедельник, 8 января, мировое футбольное сообщество всколыхнула новость о смерти выдающегося немецкого футболиста и тренера Франца Беккенбауэра. Одному из лучших игроков в истории футбола было 78 лет.
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Беккенбауэр жил футболом и творил его как искусство
Виталий и Владимир Кличко были хорошо знакомы с легендой мирового футбола. "Кайзер Франц" был искренним другом Украины и поддерживал наше государство в трудные времена.
"Не стало Франца Беккенбауэра. Ушла эпоха в мировом футболе… Мы с братом были знакомы с Францем и много лет дружили. Большой профессионал и человек с большим сердцем. Искреннего, добраго, отзывчивого. Его называли Кайзером Францем. Он жил футболом и творил его как искусство А фанаты годами спорили, кто величественнее в футболе – Пеле или Беккенбауэр.
Он поддерживал Украину в ее демократических европейских устремлениях. И во время Революции Достоинства и когда Россия ворвалась на нашу землю.
Светлая память действительно великому в своем деле профи и настоящему Человеку… Франц, ты остаешься жить у наших сердца", – написал Виталий Кличко.
Владимир Кличко с Францем Беккенбауром / телеграмм Виталия Кличко
Главные достижения Беккенбаура
- Франц Беккенбауэр считается одним из лучших футболистов 20 века.
- Легендарный немец становился чемпионом мира в статусе игрока (1974) и тренера (1990).
- Вместе со сборной ФРГ выигрывал чемпионат Европы (1972).
- В составе мюнхенской Баварии трижды становился обладателем Кубка чемпионов и обладателем Кубка УЕФА.
- Во время игровой карьеры дважды признавался лучшим игроком Европы (1972, 1976).