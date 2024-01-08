У понеділок, 8 січня, світову футбольну спільноту сколихнула новина про смерть видатного німецького футболіста та тренера Франца Бекенбауера. Одному з найкращих гравців в історії футболу було 78 років.
До теми Пішла з життя ціла епоха: помер легендарний чемпіон світу Франц Бекенбауер
Бекенбауер жив футболом і творив його як мистецтво
Віталій та Володимир Клички були добре знайомі з легендою світового футболу. "Кайзер Франц" був щирим другом України та підтримував нашу державу у важкі часи.
"Не стало Франца Бекенбауера. Пішла епоха у світовому футболі…Ми з братом були знайомі з Францем і багато років приятелювали. Великий професіонал і людина з великим серцем. Щира, добра, чуйна. Його називали Кайзером Францем. Він жив футболом і творив його як мистецтво. А фанати роками сперечалися, хто величніший у футболі – Пеле чи Бекенбауер.
Він підтримував Україну в її демократичних європейських прагненнях. І під час Революції Гідності і коли Росія вдерлася на нашу землю.
Світла памʼять справді великому у своїй справі профі і справжній Людині…Франц, ти залишаєшся жити в наших серця", – написав Віталій Кличко.
Володимир Кличко з Францем Бекенбауром / телеграм Віталія Кличка
Головні досягнення Бекенбаура
- Франц Бекенбауер вважається одним з найкращих футболістів 20-го століття.
- Легендарний німець ставав чемпіоном світу в статусі гравця (1974) та тренера (1990).
- Разом зі збірною ФРН вигравав чемпіонат Європи (1972).
- У складі мюнхенської Баварії тричі ставав володарем Кубка чемпіонів та володарем Кубка УЄФА.
- Під час ігрової кар'єри двічі визнавався найкращим гравцем Європи (1972, 1976).