У понеділок, 8 січня, світову футбольну спільноту сколихнула новина про смерть видатного німецького футболіста та тренера Франца Бекенбауера. Одному з найкращих гравців в історії футболу було 78 років.

До теми Пішла з життя ціла епоха: помер легендарний чемпіон світу Франц Бекенбауер

Бекенбауер жив футболом і творив його як мистецтво

Віталій та Володимир Клички були добре знайомі з легендою світового футболу. "Кайзер Франц" був щирим другом України та підтримував нашу державу у важкі часи.

"Не стало Франца Бекенбауера. Пішла епоха у світовому футболі…Ми з братом були знайомі з Францем і багато років приятелювали. Великий професіонал і людина з великим серцем. Щира, добра, чуйна. Його називали Кайзером Францем. Він жив футболом і творив його як мистецтво. А фанати роками сперечалися, хто величніший у футболі – Пеле чи Бекенбауер.

Він підтримував Україну в її демократичних європейських прагненнях. І під час Революції Гідності і коли Росія вдерлася на нашу землю.

Світла памʼять справді великому у своїй справі профі і справжній Людині…Франц, ти залишаєшся жити в наших серця", – написав Віталій Кличко.

Володимир Кличко з Францем Бекенбауром / телеграм Віталія Кличка

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