В понедельник, 8 января, мировое футбольное сообщество всколыхнула новость о смерти выдающегося немецкого футболиста и тренера Франца Беккенбауэра. Одному из лучших игроков в истории футбола было 78 лет.

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Беккенбауэр жил футболом и творил его как искусство

Виталий и Владимир Кличко были хорошо знакомы с легендой мирового футбола. "Кайзер Франц" был искренним другом Украины и поддерживал наше государство в трудные времена.

"Не стало Франца Беккенбауэра. Ушла эпоха в мировом футболе… Мы с братом были знакомы с Францем и много лет дружили. Большой профессионал и человек с большим сердцем. Искреннего, добраго, отзывчивого. Его называли Кайзером Францем. Он жил футболом и творил его как искусство А фанаты годами спорили, кто величественнее в футболе – Пеле или Беккенбауэр.

Он поддерживал Украину в ее демократических европейских устремлениях. И во время Революции Достоинства и когда Россия ворвалась на нашу землю.

Светлая память действительно великому в своем деле профи и настоящему Человеку… Франц, ты остаешься жить у наших сердца", – написал Виталий Кличко.

Владимир Кличко с Францем Беккенбауром / телеграмм Виталия Кличко

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