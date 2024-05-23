Мечтал стать новым Анджеем Голотой: в Америке трагически умер непобежденный боксер

В возрасте 30 лет ушел в мир иной американский боксер польского происхождения Ник Мазурек. Ему пророчили блестящую карьеру в королевском дивизионе.

Печальная весть пришла из американского Чикаго. Там в возрасте 30 лет умер бывший боксер хевивейта Ник Мазурек.

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Загадочная смерть 30-летнего боксера

Известие о смерти Мазурека сообщил журналист Пшемыслав Гарчарчик. В заметке он отметил, что молодой парень трагически погиб.

"Мы никогда не знаем, что происходит за закрытыми дверями чужого мира", – загадочно написал Гарчарчик.

Что известно о Нике Мазуреке

Мазурек был американцем польского происхождения. Его мать Марлен происходила из Сицилии, а семья отца – из Варшавы.

С 16 лет он находился под опекой Сэма Колонны – бывшего тренера легендарного польского боксера Анджея Голоты.

Во время одного из интервью Мазурек рассказывал, что восхищается Голотой. Ник мечтал превзойти достижения польского супертяжа и выиграть пояс чемпиона мира.

На профессиональном уровне Мазурек дебютировал в 2015 году. Он выиграл 9 боев из 9. На любительском уровне одержал 44 побед и потерпел 6 поражений.

Мазурек покинул бокс в 2018 году. Это произошло после того, как его обманул нечестный промоутер. После этого он больше не возвращался на боксерский ринг.