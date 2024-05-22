Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка против китайца Чжана Чжилея. Бой состоится 1 июня 2024 года в Эр-Рияде.

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Уайлдер уверен, что победит Чжилея

"Я могу много чего говорить, но 1 июня все увидят собственными глазами. Я чувствую, что готов и выгляжу готовым. Мне пришлось вернуться к истокам. Мне пришлось вернуться к тому, что привело меня к этому месту.

Да, я делал ошибки – я был слишком слепым, чтобы это увидеть. Скоро все произойдет, и я просто не могу дождаться. Мне надо пойти и забрать то, что мне принадлежит. 1 июня придет король", – заявил Уайлдер.

К слову. 38-летний американец умеет и любит укладывать спать соперников. Деонтей одержал 42 досрочные победы. Но в то же время дважды он проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри.

Чжилей в 2019 году владел титулами WBA, WBO, IBF, IBO, которые отобрал у британца Энтони Джошуа. В последних двух боях Чжан победил Джо Джойса, а перед этим уступил Филиппу Хрговичу.