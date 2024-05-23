Сумна звістка надійшла з американського Чикаго. Там у віці 30 років помер колишній боксер хевівейту Нік Мазурек.
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Загадкова смерть 30-річного боксера
Звістку про смерть Мазурека повідомив журналіст Пшемислав Гарчарчик. У дописі він зазначив, що молодий хлопець трагічно загинув.
"Ми ніколи не знаємо, що відбувається за зачиненими дверима чужого світу", – загадково написав Гарчарчик.
Що відомо про Ніка Мазурека
Мазурек був американцем польського походження. Його мати Марлен походила з Сицилії, а сім'я батька – з Варшави.
З 16 років він перебував під опікою Сема Колонни – колишнього тренера легендарного польського боксера Анджея Голоти.
Під час одного з інтерв'ю Мазурек розповідав, що захоплюється Голотою. Нік мріяв перевершити досягнення польського супертяжа та виграти пояс чемпіона світу.
На професійному рівні Мазурек дебютував у 2015 році. Він виграв 9 боїв з 9. На аматорському рівні здобув 44 перемог та зазнав 6 поразок.
Мазурек залишив бокс у 2018 році. Це сталося після того, як його ошукав нечесний промоутер. Після цього він більше не повертався на боксерський ринг.