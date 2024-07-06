Почти 4 месяца был в коме: умер футболист сборной Египта, который потерял сознание во время игры

В субботу, 6 июля, футбольное сообщество всколыхнула трагическая новость. Умер игрок национальной команды Египта Ахмед Рефаат.

Футбольная ассоциация Египта сообщила, что смерть футболиста наступила в результате сердечного приступа. Спортсмену был всего 31 год.

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Подробности трагического события

Игрок Модерн Фьючер Ахмед Рефаат боролся за свою жизнь с 11 марта. Тогда он потерял сознание во время матча чемпионата Египта против Аль-Иттихада.

Поединок сразу приостановили, а вингеру оказывали медицинскую помощь сначала на поле, а затем в больнице. Он был в состоянии клинической смерти более, чем час перед тем, как все же врачи смогли восстановить сердцебиение.

С тех пор Ахмед Рефаат находился в коме. К сожалению, он так и не смог выиграть главный поединок за свою жизнь..

Что известно об Ахмеде Рефаате