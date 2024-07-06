Футбольна асоціація Єгипту повідомила, що смерть футболіста настала внаслідок серцевого нападу. Спортсмену був лише 31 рік.
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Подробиці трагічної події
Гравець Модерн Ф'ючер Ахмед Рефаат боровся за своє життя з 11 березня. Тоді він втратив свідомість під час матчу чемпіонату Єгипту проти Аль-Іттіхада.
Поєдинок одразу призупинили, а вінгеру надавали медичну допомогу спочатку на полі, а згодом в лікарні. Він був у стані клінічної смерті більше, ніж годину перед тим, як все ж таки лікарі змогли відновити серцебиття.
Відтоді Ахмед Рефаат перебував у комі. На жаль, він так і не зміг виграти головний поєдинок за своє життя…
Що відомо про Ахмеда Рефаата
- Виступав на позиції лівого вінгера та провів майже всю кар'єру в чемпіонаті Єгипту.
- На клубному рівні зіграв 211 матчів, у яких забив 46 голів та віддав 40 результативних передач.
- Був переможцем Кубка єгипетської ліги та національного Суперкубка. Також ставав чемпіоном молодіжного Кубка африканських націй (U-20).
- За національну збірну Єгипту провів 7 поєдинків, в яких відзначився 2 голами.