Футбольна асоціація Єгипту повідомила, що смерть футболіста настала внаслідок серцевого нападу. Спортсмену був лише 31 рік.

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Подробиці трагічної події

Гравець Модерн Ф'ючер Ахмед Рефаат боровся за своє життя з 11 березня. Тоді він втратив свідомість під час матчу чемпіонату Єгипту проти Аль-Іттіхада.

Поєдинок одразу призупинили, а вінгеру надавали медичну допомогу спочатку на полі, а згодом в лікарні. Він був у стані клінічної смерті більше, ніж годину перед тим, як все ж таки лікарі змогли відновити серцебиття.

Відтоді Ахмед Рефаат перебував у комі. На жаль, він так і не зміг виграти головний поєдинок за своє життя…

Що відомо про Ахмеда Рефаата